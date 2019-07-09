Политика
Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»Газета.Ru 03:51
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала мат в адрес президента России Владимира Путина на грузинском ТВ. По ее словам, выходка журналиста Георгия Габунии - нелепая и слабая.
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Собчак сочла нелепым оскорбление Путина в эфире грузинского телеканала
Национальная служба новостей02:18
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Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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Обновлено вчера в 11:44
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Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
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Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
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