Политика

Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»Газета.Ru 03:51

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала мат в адрес президента России Владимира Путина на грузинском ТВ. По ее словам, выходка журналиста Георгия Габунии - нелепая и слабая.
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Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»

Газета.Ru03:51

Собчак заступилась за Путина из-за оскорблений в эфире «Рустави 2»

РБК02:24

Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»

Lenta.ruвчера в 23:06

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

РИА Новости01:49

Собчак ответила грузинскому журналисту, оскорбившему Путина. «Зачем вы так опускаетесь?»

URA.Ruвчера в 22:31

Собчак сочла нелепым оскорбление Путина в эфире грузинского телеканала

Национальная служба новостей02:18

Собчак отреагировала на выходку грузинского журналиста

Рамблервчера в 16:16
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Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных.
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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку

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Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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Обновлено вчера в 07:06
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NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста

В связи с ситуацией вокруг отмены запланированного на 12 июля телемоста между Киевом и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников мероприятия в свою студию.
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Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено 07 июля в 23:21
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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Армия и оружие

Моментальное уничтожение: ракета сожгла грузовик ВСУ

«Марсиане-коммунисты радуют нас очередным отчётом» — таким комментарием снабдил видео уничтожения грузовика ВСУ официальный представитель Армии ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 04:07
Технологии

В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
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Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства

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Желтохохлый какаду сам разучил примерно 16 танцевальных движений, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Московский рынок складской недвижимости побил шестилетний рекорд

Общий объем предложения складской недвижимости в Московском регионе по итогам первого полугодия 2019 года достиг 14,9 млн кв. м. Больше половины (52%) всех введенных площадей приходится на спекулятивные проекты.
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Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернете

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Прошло всего несколько дней с того момента, как Renault Triber дебютировал в Нью-Дели; и теперь мы знаем, что модель появится в продаже в начале августа 2019 года.
Обновлено в 03:00
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
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Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
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В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus

Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
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В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое

Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
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