Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»Московский Комсомолец вчера в 12:22
Телеведущая и политик Ксения Собчак в своем Telegram прокомментировала выходку ведущего канала «Рустави 2», который обругал президента России Владимира Путина. Она считает, что Габуния поступил совсем неправильно и некрасиво, и плохо то, что многие в России пытаются ему подражать.
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с чего всё началось
«С первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо и скорее показывает слабость позиции», – написал она в Telegram-канале.Взгляд.ру03:45
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Страусиная позиция. Кикабидзе не хочет комментировать скандал с «Рустави 2»
Национальная служба новостей05:03
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