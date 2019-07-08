с чего всё началось

Телеведущая и политик Ксения Собчак в своем Telegram прокомментировала выходку ведущего канала «Рустави 2», который обругал президента России Владимира Путина. Она считает, что Габуния поступил совсем неправильно и некрасиво, и плохо то, что многие в России пытаются ему подражать.

Музыка Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.

Происшествия В Анапе врача-реаниматолога обвиняют в смерти 8-летней пациентки Следственным отделом по городу Анапе предъявлено обвинение 60-летнему бывшему врачу реаниматологу-анестезиологу Детской городской больницы.

Политика Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера 12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

Общество Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.

Транспорт На будущих пересадочных станциях зазвучат объявления об открытии МЦД Объявления о скором запуске Московских центральных диаметров (МЦД) до конца июля зазвучат в поездах метро и Московского центрального кольца (МЦК) на всех будущих пересадочных станциях.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем Актриса выложила на официальной странице в "Инстаграме" семейное фото.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Политика Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Политика В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.

Происшествия ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.

Общество Саратов попал в топ-5 самых грязных городов страны В результате самыми грязными городами страны были признаны Махачкала, Омск и Брянск. Саратов занял четвертую строчку в рейтинге.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Политика Самолет Владимира Путина приземлился в Екатеринбурге По данным сервиса Flightradar, в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил посадку самолет Ил-96-300 СЛО «Россия».

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Политика Решение по санкциям против Грузии пока не принято, сказал Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение на этот счет пока не принято.

Общество Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.

Общество Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.

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Кино Анджелина Джоли ссорится с Эль Фаннинг в трейлере новой «Малефисенты» Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл и Чиветель Эджиофор, режиссёр – Хоаким Роннинг.

Политика Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.