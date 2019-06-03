Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетникомМосковский Комсомолец 13:01
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина. Галкин ранее разместил в соцсети пост, в котором назвал абсолютно не соответствующими действительности сведения о том, что он якобы строит виллу на Кипре.
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с чего всё началось
Максим Галкин написал в своем Instagram, что его "поддостал" журнал Андрея Малахова, который 3 июня сообщил со ссылкой на кипрское агентство недвижимости о завершении строительства особняка Аллы Пугачевой на острове.ТВ Центр06:49
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