Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетникомМосковский Комсомолец 13:01

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина. Галкин ранее разместил в соцсети пост, в котором назвал абсолютно не соответствующими действительности сведения о том, что он якобы строит виллу на Кипре.
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с чего всё началось
Максим Галкин написал в своем Instagram
, что его "поддостал" журнал Андрея Малахова, который 3 июня сообщил со ссылкой на кипрское агентство недвижимости о завершении строительства особняка Аллы Пугачевой на острове.
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Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
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В понедельник, 3 июня, стало известно о том, что Дэвид Линч получит почетную статуэтку "Оскар".
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Экономика

Акции «Газпрома» салютуют предполагаемой отставке Алексея Миллера

Еще бы: ведь не каждый день говорят не только о двукратном увеличении дивидендов (это было еще в мае), но и о том, что глава «Газпрома» Алексей Миллер может объявить об отставке.
Обновлено в 15:49
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Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за рекордные 12 миллионов

Обновлено в 15:07
Экономика

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Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

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Обновлено вчера в 19:55
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Скончался актер Геннадий Матвеев

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Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
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Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста

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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
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Максим Галкин
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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Андрей Малахов
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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