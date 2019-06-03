Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетникомМосковский Комсомолец 13:01

с чего всё началось

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина. Галкин ранее разместил в соцсети пост, в котором назвал абсолютно не соответствующими действительности сведения о том, что он якобы строит виллу на Кипре.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Гаджеты IPadOS: Apple разработала операционную систему для планшетов iPad На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политика Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе Речь идет о планах по захвату российского полуострова.

Кино Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль» В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.

Общество «Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Происшествия В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.

Здоровье Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.

Авто Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).

Происшествия Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях «Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.

Экономика Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.

Политика Польшу и Израиль возмутило открытие на Украине памятника Шухевичу Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.

Культура Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.

Армия и оружие Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Авто Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.

Происшествия В Москве эвакуировали посетителей ГУМа В ГУМе на Красной площади провели эвакуацию.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Шоу-бизнес Годовалая дочка Кайли Дженнер экстренно госпитализирована Знаменитость пишет, что 2 июня целый день провела с дочкой в больнице.

Технологии «М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.