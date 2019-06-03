Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетникомМосковский Комсомолец 13:01

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина. Галкин ранее разместил в соцсети пост, в котором назвал абсолютно не соответствующими действительности сведения о том, что он якобы строит виллу на Кипре.
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с чего всё началось
Максим Галкин написал в своем Instagram
, что его "поддостал" журнал Андрея Малахова, который 3 июня сообщил со ссылкой на кипрское агентство недвижимости о завершении строительства особняка Аллы Пугачевой на острове.
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Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

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Максим Галкин
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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Андрей Малахов
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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