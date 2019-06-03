Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетникомМосковский Комсомолец 13:01

с чего всё началось

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина. Галкин ранее разместил в соцсети пост, в котором назвал абсолютно не соответствующими действительности сведения о том, что он якобы строит виллу на Кипре.

Общество На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Экономика Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Авто LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в Евросоюз составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).

Происшествия Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Политика Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила точку зрения администрации президента относительно принадлежности Крымского полуострова.

Происшествия Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Авто Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.

Политика Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.

Космос В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.

Армия и оружие Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.

Путешествия Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.

Гаджеты Apple анонсировала черную iOS 13 Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Футбол Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.

Футбол Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.

Политика Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.

ЖКХ Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.