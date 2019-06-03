Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетникомМосковский Комсомолец 13:01
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина. Галкин ранее разместил в соцсети пост, в котором назвал абсолютно не соответствующими действительности сведения о том, что он якобы строит виллу на Кипре.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Максим Галкин написал в своем Instagram, что его "поддостал" журнал Андрея Малахова, который 3 июня сообщил со ссылкой на кипрское агентство недвижимости о завершении строительства особняка Аллы Пугачевой на острове.ТВ Центр06:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Авто
LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в Евросоюз составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).
Обновлено в 04:29
Происшествия
Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма
Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила точку зрения администрации президента относительно принадлежности Крымского полуострова.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Авто
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Космос
В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет
Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено в 11:17
Наука
Виртуальная реальность почти вдвое улучшает переносимость анестезии
Виртуальная реальность почти вдвое улучшает переносимость анестезии.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе
В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Гаджеты
Apple анонсировала черную iOS 13
Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.
Обновлено в 15:37
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Футбол
Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ
Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 16:30
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 03.06 – 09.06
Кто рассказывает: кандидат медицинских наук Дмитрий Воронков.
Обновлено в 01:08
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла
Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.
Обновлено вчера в 16:33
Здоровье
Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Петербурге
Клещевой боррелиоз диагностировали у 19 пострадавших, причем пять из них - дети до 17 лет.
Обновлено в 14:05
Кино
Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети
В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13