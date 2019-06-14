Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостьюREGNUM 04:52
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на высказывание своей коллеги Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» назвала «кретинами» детей с отклонениями в развитии. «Какая жесть» — написала Собчак в своем канале в Telegram и усомнилась, находится ли телеведущая в здравом уме.
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Родители детей с аутизмом возмущены передачей 1 канала “Откуда берутся кретины?”
Православие и Мирвчера в 08:37
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