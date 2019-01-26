Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал в гримерке НТВLenta.ru 07:52
«Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым», — говорится в сообщении. Журналисты выложили видеозапись того, как Собчак с головным микрофоном идет по коридору.
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Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня „украину обсудить“, готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку.
— Ксения Собчак, телеведущаяНТВ 14:15
с чего всё началось
Попытка НТВ разобраться в случившемся вызвала гнев виновницы истории. Ксения Собчак устроила скандал в гримерке НТВ и ушла из студии. Если верить светским сплетникам, мужской разговор между Виторганом и Богомоловым назревал все последние несколько месяцев.НТВ06:24
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