Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с ВиторганомРИА Новости 11:44

Журналист и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире телеканала НТВ рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом. Собчак намекнула, что брак заканчивается не сразу.
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Ксения Собчак
Да, любовь может пройти, люди могут расстаться, но надо уметь делать это мудро, правильно, не обращая внимания на злые языки и сплетни. Важно, чтобы оставалась честность и откровенность. Я, например, человек очень верный. Мне очень сложно влюбиться, встретить близкого человека.
— Ксения Собчак, телеведущаяГазета.Ru 13:53

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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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