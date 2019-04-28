Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
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Собчак поздравила Зеленского и напомнила о совместных съемках в ТВ-шоу

РБК17:47

Собчак вспомнила, как сидела на коленях Зеленского

Московский Комсомолец13:54

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URA.Ru15:11

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

НТВ14:20

Собчак похвасталась поклонникам, что сидела на коленях у Зеленского

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Газета.Ru17:07

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

РИА Новости13:32
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Специалисты провели тестирование 250 антивирусных программ и выяснили, что лишь 80 из них смогли найти вредоносное программное обеспечение, эффективность других приложений составила менее 30%.
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«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
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Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
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Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
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В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).
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На набережной в Петербурге прогремел взрыв

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
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Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
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Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына

По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
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В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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