Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
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Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Обновлено в 18:30
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Интернет
Антивирусы для Android-устройств не защищают от вредоносного ПО
Специалисты провели тестирование 250 антивирусных программ и выяснили, что лишь 80 из них смогли найти вредоносное программное обеспечение, эффективность других приложений составила менее 30%.
Обновлено в 04:09
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Наука
Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого
Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Политика
Во Франции выступили против антироссийских санкций
Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Происшествия
Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин
Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей
В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).
Обновлено в 09:53
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Общество
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич
Обновлено в 11:48
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Финансы
Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование
Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Политика
Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына
По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено в 19:58
Политика
Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов
В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:52
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18