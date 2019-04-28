Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

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