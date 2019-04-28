Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
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В Екатеринбурге пасхальный крестный ход возглавят палестинские скауты
Палестинские христианские скауты-барабанщики третий год подряд прилетают в Екатеринбург, чтобы возглавить пасхальный крестный ход, сообщает «Областная газета».
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Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
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В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне
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В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
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Происшествия
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Экономика
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности
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Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
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В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
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Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Авто
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Обновлено в 14:00
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На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Футбол
«Зенит» и «Крылья Советов» определились с формами на матч
"Зенит" и "Крылья Советов" определились с формами на матч 26-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
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Прошел эксперимент по воскрешению мозга свиньи
Обновлено в 15:47
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Христиане ожидают схождение Благодатного огня
Обновлено вчера в 07:30