Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Газета.Ru15:17

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского: «Неисповедимы пути Господни»

БИЗНЕС Online13:57

Собчак похвасталась, что сидела на коленях президента Украины

Взгляд.ру14:38

Собчак похвасталась поклонникам, что сидела на коленях у Зеленского

Life.ru14:11

Собчак показала, как сидела на коленях у Зеленского

URA.Ru15:11

Собчак вспомнила, как сидела на коленях Зеленского

Московский Комсомолец13:54

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

РИА Новости13:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Футбол

«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителя

Обновлено в 09:07
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях

Обновлено в 15:06
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Политика

Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 15:04
Религия

В Екатеринбурге пасхальный крестный ход возглавят палестинские скауты

Палестинские христианские скауты-барабанщики третий год подряд прилетают в Екатеринбург, чтобы возглавить пасхальный крестный ход, сообщает «Областная газета».
Обновлено в 00:59
Футбол

Гол Фарфана в концовке принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Обновлено в 08:54
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

Обновлено в 15:01
Наука

Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено в 14:42
Авто

Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто

Обновлено в 14:00
Политика

Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Обновлено в 16:05
Здоровье

Смертельно больных украинцев ждут скидки на лекарства, остальных поставят в очередь

Согласно официальной информации, уже с 1 июля нынешнего года более 200 тысяч украинцев, которым в разное время был поставлен так называемый «смертельный диагноз», смогут рассчитывать на 90%-ные скидки при покупке необходимых лекарств.
Обновлено в 10:44
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Футбол

«Зенит» и «Крылья Советов» определились с формами на матч

"Зенит" и "Крылья Советов" определились с формами на матч 26-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:27
Гаджеты

Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Наука

Прошел эксперимент по воскрешению мозга свиньи

Обновлено в 15:47
Религия

Христиане ожидают схождение Благодатного огня

Обновлено вчера в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное