Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
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Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути господни. Поздравляю Украину с новым молодым президентом.
— Ксения Собчак, телеведущаяГазета.Ru 17:07
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