Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
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Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.
Обновлено в 18:28
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Музыка
Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»
В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Здоровье
Предлагают не продавать частникам вещества для изготовления лекарств
Производители лекарственных препаратов не смогут отпустить организациям и индивидуальным предпринимателям, которые разводят животных, субстанции для изготовления ветеринарных лекарств.
Обновлено в 17:35
Здоровье
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
МакSим потеряла память после аварии
После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму.
Обновлено в 06:30
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой
Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны
В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова планирует рожать в Италии
Архарова и Илясов лишь признаются, что счастливы друг с другом. На закрытии ММКФ актриса была более словоохотлива.
Обновлено в 01:30
Игры
В Китае начали бороться с игровой зависимостью
В Китае начали борьбу с игровой зависимостью.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
«Краснодар» лишил ЦСКА шансов на чемпионство
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Общество
На Урал обрушились гололед и метели
Обновлено в 14:40
Энергетика
«Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
Военные расходы России снижаются второй год подряд
Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в результате Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами и расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге.
Обновлено в 19:06
Политика
На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего
Обновлено в 14:35
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03