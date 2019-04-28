Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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