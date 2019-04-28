Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у ЗеленскогоРИА Новости 13:32

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" - написала она в Instagram и прикрепила видеозапись совместного выступления.
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Собчак похвасталась, что сидела на коленях президента Украины

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Собчак показала, как залезла на колени к Зеленскому - видео

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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского: «Неисповедимы пути Господни»

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Собчак похвасталась поклонникам, что сидела на коленях у Зеленского

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РИА Новости13:32
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Культура

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал

Обновлено в 02:37
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Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»

Якобы российские селебрити активно голосовали и сами агитировали своих поклонников отправить смс за дочку Алсу.
Обновлено в 06:39
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12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
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15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)

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Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
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Футбол

ЦСКА потерял шансы на чемпионство

Армейцы за четыре тура до окончания чемпионата потеряли шансы на первое место.
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Происшествия

Искателю металлолома оторвало кисть при взрыве снаряда в Петербурге

В результате серьезно пострадал 20-летний искатель металлолома, который исследовал дно Невы с помощью магнита.
Обновлено в 14:11
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Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
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Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

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Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции

Обновлено в 03:23
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка

Полицейские на Кипре обнаружили в ядовитом озере Коккинопезоула чемодан с останками женщин и девочек.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Происшествия

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Происшествия

На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка

На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Религия

Премьер Канады поздравил православных сограждан с праздником Пасхи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных сограждан с праздником Пасхи.
Обновлено в 10:53
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
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Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Гаджеты

На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019

На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Путин допускает упрощенную выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины

Российский лидер Владимир Путин допустил предоставление гражданам Украины российских паспортов в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»

На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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