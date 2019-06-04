Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedianРИА Новости вчера в 22:03
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
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Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.
— Ксения Собчак, телеведущаяВзгляд.ру 02:27
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К BadComedian подали иск на миллион рублей за обзор на фильм «За гранью реальности»
Афиша Dailyвчера в 12:02
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