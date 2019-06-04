Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedianРИА Новости вчера в 22:03

с чего всё началось

Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.

В своем Telegram-канале Собчак написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого "прессуют" за критику российских фильмов. Она также выразила мнение, что Баженов, наоборот, способствовал популяризации отечественного кино.

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