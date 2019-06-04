Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedianРИА Новости вчера в 22:03
В своем Telegram-канале Собчак написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого "прессуют" за критику российских фильмов. Она также выразила мнение, что Баженов, наоборот, способствовал популяризации отечественного кино.
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Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.
— Ксения Собчак, телеведущаяДождь 03:45
с чего всё началось
Против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, подали иск на 1 млн руб. из-за обзора фильма «За гранью реальности», сообщил блогер на своем YouTube-канале.Коммерсантъвчера в 15:48
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К BadComedian подали иск на миллион рублей за обзор на фильм «За гранью реальности»
Афиша Dailyвчера в 12:02
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