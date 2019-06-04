Культура

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedianРИА Новости вчера в 22:03

В своем Telegram-канале Собчак написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого "прессуют" за критику российских фильмов. Она также выразила мнение, что Баженов, наоборот, способствовал популяризации отечественного кино.
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Ксения Собчак
Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.
— Ксения Собчак, телеведущаяДождь 03:45
с чего всё началось
Против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, подали иск на 1 млн руб. из-за обзора фильма «За гранью реальности», сообщил блогер на своем YouTube-канале
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Коммерсантъвчера в 15:48

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«Трусость, непрофессионализм и цензура»: Роднянский, Собчак, Канделаки и другие — об иске к BadComedian

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Lenta.ruвчера в 21:23

Собчак заявила о прессинге блогера BadComedian за критику в видеообзорах

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Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

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Российская кинокомпания Kinodanz подала иск к популярному блогеру Евгению Баженову

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Афиша Dailyвчера в 12:02

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Говорит Москвавчера в 12:36
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