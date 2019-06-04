Общество

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedianРИА Новости вчера в 22:03

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
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Ксения Собчак
Парня прессуют за критику скажем так не очень хороших фильмов, в которых вложился минкульт.
— Ксения Собчак, телеведущаяРЕН ТВ вчера в 22:41
с чего всё началось
Против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, подали иск на 1 млн руб. из-за обзора фильма «За гранью реальности», сообщил блогер на своем YouTube-канале
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российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. BadComedian - псевдоним Евгения Баженова и название его основного канала на YouTube.
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