Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedianРИА Новости вчера в 22:03

с чего всё началось

Парня прессуют за критику скажем так не очень хороших фильмов, в которых вложился минкульт.

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.

Здоровье Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Общество «Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках «Роскачество» провело исследование одного из наиболее востребованных и потребляемых в стране напитков — черного чая.

Кино ФАС не подтвердила причастность Минкульта к переносу «Мстителей» «Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны Министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма «Мстители: Финал» с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — цитирует ТАСС представительницу ФАС Юлию Ермакову.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.

Футбол Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо» Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.

Политика Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.

Происшествия В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.

Происшествия В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь.

Политика Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Шоу-бизнес Галина Польских винит себя в трагедии с внуком Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.

Политика Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.

Экономика Новый сбор на сигареты хотят ввести в России В России может появиться новый "экологический" сбор с производителей сигарет, который будет составлять не менее пяти рублей за каждую пачку.

Политика В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова В Харькове представители местных националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Космос Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане 4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.

Наука Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.

Здоровье Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.

Гаджеты В России представлен смартфон Huawei P Smart Z На рынке России официально представлен новый смартфон Huawei P Smart Z. Китайский бренд продолжает выводить свои устройства на международный рынок, несмотря на санкции со стороны США.

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Космос Ученые предположили, как могут выглядеть настоящие инопланетяне Выводы сделаны на основе наблюдений за жизнью микробов в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском национальном парке.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспорт В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.