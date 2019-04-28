Политика

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 15:17

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в инстаграме. Собчак выложила фрагмент пародийной передачи, в которой они оба принимали участие.
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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

НТВвчера в 14:20

Собчак показала видео, где она сидит на коленях у Зеленского

Газета.Ruвчера в 17:07

Собчак показала, как сидела на коленях у Зеленского

URA.Ruвчера в 15:11

Собчак поздравила Зеленского и напомнила о совместных съемках в ТВ-шоу

РБКвчера в 17:47

Собчак похвасталась поклонникам, что сидела на коленях у Зеленского

Life.ruвчера в 14:11

Собчак вспомнила, как сидела на коленях Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 13:54

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

РИА Новостивчера в 13:32
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Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет

Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Футбол

Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы

Обновлено вчера в 07:20
Политика

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено вчера в 08:51
Музыка

Евгений Кисин и Ицхак Перлман дали единственный совместный концерт в Вашингтоне

Пианист Евгений Кисин и скрипач Ицхак Перлман в воскресенье дали единственный концерт в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Продажа недостроенных отелей во Владивостоке была единственным выходом из ситуации с затянувшейся стройкой - Трутнев

Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:10
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено вчера в 16:33
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Оздоев: Мы с Шейдаевым поговорили после игры

Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2. После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования

Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено вчера в 21:35
Культура

Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»

Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол

Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол

Обновлено вчера в 11:38
Авто

Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana

Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд).
Обновлено вчера в 21:57
Экономика

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Жителя Якутии осудили за убийство двух человек в пожарной части

Верховный суд Якутии приговорил жителя Томпонского района республики к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек в здании пожарной части.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

В КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию

Центральное телевидение КНДР продемонстрировало в воскресенье вечером документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Владивосток и его встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 22:40
Теннис

Даниил Медведев: «Старался изо всех сил, но Тим был слишком силен»

Тактически соперник сыграл очень правильно. Я старался изо всех сил, но Тим был слишком силен.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Китай на учения

Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в китайский порт Циндао для участия в двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие — 2019", информирует пресс-служба ВВО по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:44
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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