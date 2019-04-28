Собчак похвалилась, что сидела на коленях у ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 15:17

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в инстаграме. Собчак выложила фрагмент пародийной передачи, в которой они оба принимали участие.

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

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