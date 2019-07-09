Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущегоРИА Новости 01:49
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина. По ее словам, произошедшее показывает лишь слабость ведущего.
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Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Политика
Российские туристы массово отменяют брони в Грузии
Обновлено в 00:35
Кино
Стартовали съемки шпионского триллера «355» с Джессикой Честейн
Джессика Честейн объявила в Instagram о начале съемочного процесса шпионского боевика «355», где она исполнит одну из главных ролей.
Обновлено в 03:10
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине
Президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», говорится на сайте «Первого канала».
Обновлено в 03:00
Происшествия
Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию
Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
Обновлено вчера в 07:50
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.
Обновлено вчера в 02:29
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Интернет
Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли
Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Политика
Тимошенко сообщила, что суд по ее иску признал незаконным повышение тарифов на газ
Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабмина Украины на решение коллегии судей Окружного административного суда Киева о незаконности повышения тарифов на газ.
Обновлено в 02:19
Общество
Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду
Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Путешествия
«Яндекс» выяснил, где предпочитают отдыхать петербуржцы этим летом
По данным сервиса, в июне этого года 41% всех туристических запросов петербуржцев касались российских городов и курортов.
Обновлено в 03:15
Политика
Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Футбол
Головин стал спасителем для «Монако»
Вице-президент «Монако» Олег Петров считает российского полузащитника Александра Головина спасителем, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Арбитраж признал Новосибирский жировой комбинат банкротом
Группа компаний "Русагро" подала иск в новосибирский арбитраж о банкротстве НЖК в мае 2019 года.
Обновлено в 02:23
Общество
На рекультивацию свалок в 2020 году выделят более 6 млрд рублей
Правительство России направит более 6 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2020 году в рамках национального проекта «Экология».
Обновлено в 01:59
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека
Обновлено в 03:06
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41