Общество
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»РИА Новости 03:32
Эфир Малышевой был посвящен заболеваниям, которые могут вызвать слабоумие. В заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот", а сама ведущая назвала таких детей кретинами, подчеркнув, что это медицинский термин. Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию у общественных организаций.
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За Малышеву, назвавшую детей «кретинами» и «идиотами», вступились психиатры
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