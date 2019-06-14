Зрителей возмутил эфир Малышевой о «кретинах»BFM.ru вчера в 17:08

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева оказалась в центре скандала. Зрителей возмутили ее слова о людях с ментальными нарушениями. Малышева в эфире предложила обсудить, «откуда берутся кретины».

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