Культура

Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»Вести.Ru 10:15

Ксению Собчак назначили генеральным продюсером телеканала "Супер", который входит в "Газпром-медиа". Как сообщили в холдинге, на телеканале Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов и примет участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения, передает ТАСС.
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Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Газета.Ru10:06

Ксения Собчак стала генпродюсером «Супер»

Коммерсантъ09:28

Собчак назначена генеральным продюсером «Супер»

Ведомости07:15

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

ТАСС07:15

Собчак займется программным наполнением телеканала «Супер»

РИА Новости07:13

Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Интерфакс07:04

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

РБК08:22
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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