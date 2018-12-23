Шоу-бизнес

Собчак и Виторгана заметили без обручальных колец
РИА Новости
18:26

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган сняли свои обручальные кольца, на это обратили внимание пользователи социальной сети Instagram. C 30 ноября супруги начали публиковать фотографии, на которых отсутствуют обручальные кольца, хотя на более ранних снимках они отчетливо видны.
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Актёр
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в Шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь».
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