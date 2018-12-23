Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган сняли свои обручальные кольца, на это обратили внимание пользователи социальной сети Instagram. C 30 ноября супруги начали публиковать фотографии, на которых отсутствуют обручальные кольца, хотя на более ранних снимках они отчетливо видны.

Собчак и Виторгана заметили без обручальных колец

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