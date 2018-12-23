Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган перестали носить обручальные кольца
Ксения Собчак и Максим Виторган перестали носить обручальные кольцаНародные новостивчера в 10:49
Стало известно, что телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, актер Максим Виторган перестали носить обручальные кольца, а Новый год пара проведет раздельно. Словно подтверждая слухи о том, что из-за неверности Собчак телеведущая и актер разводятся, звездная пара отказалась от обручальных колец.
Народные новостивчера в 10:49
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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