Шоу-бизнес
Собчак и Виторган сняли обручальные кольца
Собчак и Виторган сняли обручальные кольцаИзвестия21:38
Поклонники заметили, что с 30 ноября супруги публикуют фотографии без обручальных колец, хотя в начале своей супружеской жизни они уделяли внимание этому символу брачных уз. Собчак и Виторган поженились 1 февраля 2013 года. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон.
Известия21:38
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