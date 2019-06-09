Шоу-бизнес
Ксения Собчак официально развелась с Максимом ВиторганомRuNews24.ru вчера в 17:32
В конце января 2019 года в одном из московских кафе между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошла драка, в результате которой актер разбил режиссеру нос. В марте Собчак и Виторган сообщили, что давно не живут вместе.
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Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и решила судьбу сына Платона
Комсомольская правдавчера в 11:15
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Происшествия
В Поронайске мужчина устроил жене драму на трубе
Поступило сообщение о том, что на самом верху трубы, высотой около 30 метров, находится мужчина, который собирается спрыгнуть.
Обновлено в 02:00
Авто
Mercedes объявил цены на кроссовер Mercedes-АМG GLС 63
Обновлено в 02:33
Общество
Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
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Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
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Общество
В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова
Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.
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Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком
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УАЗ поделился данными о модели для летательных аппаратов
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары.
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Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:13
Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
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Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Умер младший брат Хиллари Клинтон
Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
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Володин поздравил Гречаный с избранием главой парламента Молдовы
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье проголосовал на выборах главы государства в столице республики, сообщил корреспондент ТАСС.
Обновлено в 00:55
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Здоровье
В России родственников начнут пускать в реанимацию
В России в действие вступает закон, который предоставит возможность родственникам навещать пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
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Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
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Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек
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Шоу-бизнес
Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники
Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
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Армия и оружие
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта.
Обновлено вчера в 11:45
Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено вчера в 04:32
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30