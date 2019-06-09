Шоу-бизнес

Ксения Собчак официально развелась с Максимом ВиторганомRuNews24.ru вчера в 17:32

В конце января 2019 года в одном из московских кафе между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошла драка, в результате которой актер разбил режиссеру нос. В марте Собчак и Виторган сообщили, что давно не живут вместе.
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Ксения Собчак и Максим Виторган завершили свой развод

7Дней.рувчера в 13:20

Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом

Телепрограммавчера в 12:27

Ксения Собчак официально разорвала брак с Максимом Виторганом

Bimru.ruвчера в 12:17

Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

Woman.ruвчера в 14:21

Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и решила судьбу сына Платона

Комсомольская правдавчера в 11:15

Собчак получила свидетельство о расторжении брака с Виторганом

НТВвчера в 09:15

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись

StarHit.ruвчера в 12:13
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Происшествия

В Поронайске мужчина устроил жене драму на трубе

Поступило сообщение о том, что на самом верху трубы, высотой около 30 метров, находится мужчина, который собирается спрыгнуть.
Обновлено в 02:00
Авто

Mercedes объявил цены на кроссовер Mercedes-АМG GLС 63

Обновлено в 02:33
Общество

Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Обновлено в 00:27
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Общество

В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова

Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 02:36
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено вчера в 20:30
Авто

УАЗ поделился данными о модели для летательных аппаратов

Обновлено вчера в 16:41
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:13
Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Умер младший брат Хиллари Клинтон

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено вчера в 03:15
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»

Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Володин поздравил Гречаный с избранием главой парламента Молдовы

Обновлено вчера в 15:15
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье проголосовал на выборах главы государства в столице республики, сообщил корреспондент ТАСС.
Обновлено в 00:55
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Здоровье

В России родственников начнут пускать в реанимацию

В России в действие вступает закон, который предоставит возможность родственникам навещать пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
Обновлено в 02:22
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники

Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35

Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта.
Обновлено вчера в 11:45
Авто

АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором

Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено вчера в 04:32
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Генеральный продюсер телеканала «Супер» с 20 мая 2019 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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