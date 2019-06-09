Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелисьИзвестия 16:00

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. Об этом она рассказала в интервью программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
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Ксения Собчак и Максим Виторган завершили свой развод

7Дней.ру13:20

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись

StarHit.ru12:13

Ксения Собчак официально разорвала брак с Максимом Виторганом

Bimru.ru12:17

Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

Woman.ru14:21

Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и решила судьбу сына Платона

Комсомольская правда11:15

Собчак получила свидетельство о расторжении брака с Виторганом

НТВ09:15

Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом

Телепрограмма12:27
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Политика

Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 12:14
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов

В столичных аэропортах 8 июня задержали и отменили более 30 рейсов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной

Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием

Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера

Обновлено 06 июня в 03:19
Шоу-бизнес

Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха.
Обновлено в 13:08
Футбол

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено в 13:54
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено в 20:30
Наука

Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:17
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Цветаевой ушел в декретный отпуск

Анастасия Цветаева рассказала, что ее муж ушел в декрет и освободил ее от домашних хлопот после рождения сына.
Обновлено в 00:00
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Обновлено в 13:15
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 20:04
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Общество

В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом

Обновлено в 12:04
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт

Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно

Россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 17:32
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено 06 июня в 15:27
Музыка

Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»

Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
Обновлено в 18:32
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:30
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Генеральный продюсер телеканала «Супер» с 20 мая 2019 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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