Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелисьИзвестия 16:00
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. Об этом она рассказала в интервью программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
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Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов
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Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
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В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
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Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии
Обновлено в 11:17
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
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Муж Анастасии Цветаевой ушел в декретный отпуск
Анастасия Цветаева рассказала, что ее муж ушел в декрет и освободил ее от домашних хлопот после рождения сына.
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Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
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Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
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Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
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В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
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Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
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День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
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Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно
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Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
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Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
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Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
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