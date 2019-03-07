Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально объявили о своем расставанииИзвестия 17:32

Собчак и Виторган отметили, что не делят имущество и продолжают вместе участвовать в воспитании общего ребенка. Слухи о разладе в семье журналистки и актера появились в 2018 году.
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с чего всё началось
Журналист Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган решили развеять многочисленные спекуляции вокруг их семейных отношений и сообщили в Instagram
 о разрыве отношений.
Пятый канал16:50

Подробнее о событии

Ксения Собчак и ее муж официально заявили о расставании

Телепрограмма18:19

Ксения Собчак и Максим Виторган: «Мы давно живем отдельно и каждый своей жизнью»

7Дней.ру18:00

Ксения Собчак и Максим Виторган официально заявили о разводе

Super.ru16:50

Максим Виторган и Ксения Собчак объявили, что давно не живут вместе

Woman.ru16:59

«Мы живем отдельно и каждый своей жизнью»: Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о своем расставании

Passion.ru16:49

Ксения Собчак: «Мы давно живем отдельно. Не делим имущество и ребенка»

StarHit.ru16:55

Максим Виторган и Ксения Собчак официально объявили о расставании

Вокруг ТВ17:05
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Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Обновлено в 15:17
Футбол

«Краснодар» вслед за «Зенитом» проиграл в Лиге Европы

Обновлено в 16:52
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Футбол

Челси — Динамо (Киев) 3:0

Обновлено в 16:50
Политика

Пентагон намерен лишить Илона Маска доступа к секретным данным

В министерстве обороны США рассматривается вопрос о лишении американского бизнесмена Илона Маска доступа к секретной информации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

В ДНР заявили о прекращении огня

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Якубов в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня.
Обновлено в 18:12
Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

Обновлено в 13:50
Общество

Энергоавария нарушила работу метро в Каракасе

Обесточены несколько линий метро в Каракасе, местный аэропорт Майкетия также остался без света.
Обновлено в 17:32
Общество

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение транслировалось на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 18:26
Политика

Госдеп обязал КНДР уничтожить полигон Тончханни

В Госдепе заявили, что КНДР обязана уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей Тончханни. Об этом 8 марта сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:59
Космос

Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара».
Обновлено в 17:16
Общество

МВД составило перечень потенциально опасных пород собак

Обновлено в 11:29
Происшествия

Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав

Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Обновлено в 17:29
Политика

Тимошенко пригрозила привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью шеф-редактору Lb.ua Соне Кошкиной заявила, что в случае её победы на выборах действующий президент Украины Пётр Порошенко будет привлечён к уголовной ответственности.
Обновлено в 18:02
Политика

Глава МИД Австрии назвала Путина хорошим танцором

Обновлено в 17:20
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
Происшествия

Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве

Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:49
Политика

Майкл Коэн подал в суд на компанию Trump Organization

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на компанию президента Trump Organization. Об этом 7 марта сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Индийские Су-30 отразили удар пакистанских ракет

Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Подмосковье убит хозяин частного дома

В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Энергетика

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Авто

Продажи новых автомобилей в России упали в феврале

Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».
Обновлено вчера в 06:20
Музыка

Стало известно, кто представит Белоруссию на Евровидении-2019

Обновлено в 18:03
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком

Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Политика

Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме

Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Общество

Госдума приняла закон о фейковых новостях

В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Каире на теплоходе произошел пожар

В столице Египта Каире загорелся теплоход, стоявший пришвартованным к набережной в районе Маади, сообщает местный портал «Масрави».
Обновлено в 18:09
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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