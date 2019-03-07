Собчак и Виторган официально объявили о своем расставанииИзвестия 17:32

с чего всё началось

Собчак и Виторган отметили, что не делят имущество и продолжают вместе участвовать в воспитании общего ребенка. Слухи о разладе в семье журналистки и актера появились в 2018 году.

Собчак и Виторган официально объявили о своем расставании

Политика Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.

Политика Пентагон намерен лишить Илона Маска доступа к секретным данным В министерстве обороны США рассматривается вопрос о лишении американского бизнесмена Илона Маска доступа к секретной информации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Армия и оружие В ДНР заявили о прекращении огня Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Якубов в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня.

Общество Энергоавария нарушила работу метро в Каракасе Обесточены несколько линий метро в Каракасе, местный аэропорт Майкетия также остался без света.

Общество Путин поздравил россиянок с Международным женским днем Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение транслировалось на телеканале «Россия 24».

Политика Госдеп обязал КНДР уничтожить полигон Тончханни В Госдепе заявили, что КНДР обязана уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей Тончханни. Об этом 8 марта сообщает «РИА Новости».

Космос Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара» Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара».

Происшествия Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Политика Тимошенко пригрозила привлечь Порошенко к уголовной ответственности Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью шеф-редактору Lb.ua Соне Кошкиной заявила, что в случае её победы на выборах действующий президент Украины Пётр Порошенко будет привлечён к уголовной ответственности.

Общество Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах» Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».

Происшествия Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Майкл Коэн подал в суд на компанию Trump Organization Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на компанию президента Trump Organization. Об этом 7 марта сообщил телеканал CNN.

Происшествия В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.

Происшествия В Подмосковье убит хозяин частного дома В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Энергетика «Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли «Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.

Авто Продажи новых автомобилей в России упали в феврале Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».

Авто Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.

Политика Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.

Политика Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры» Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

Общество Госдума приняла закон о фейковых новостях В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.