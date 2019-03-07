Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально объявили о своем расставанииИзвестия 17:32
Собчак и Виторган отметили, что не делят имущество и продолжают вместе участвовать в воспитании общего ребенка. Слухи о разладе в семье журналистки и актера появились в 2018 году.
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с чего всё началось
Журналист Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган решили развеять многочисленные спекуляции вокруг их семейных отношений и сообщили в Instagram о разрыве отношений.Пятый канал16:50
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Футбол
«Краснодар» вслед за «Зенитом» проиграл в Лиге Европы
Обновлено в 16:52
Политика
Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Футбол
Челси — Динамо (Киев) 3:0
Обновлено в 16:50
Политика
Пентагон намерен лишить Илона Маска доступа к секретным данным
В министерстве обороны США рассматривается вопрос о лишении американского бизнесмена Илона Маска доступа к секретной информации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
В ДНР заявили о прекращении огня
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Якубов в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня.
Обновлено в 18:12
Общество
Энергоавария нарушила работу метро в Каракасе
Обесточены несколько линий метро в Каракасе, местный аэропорт Майкетия также остался без света.
Обновлено в 17:32
Общество
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение транслировалось на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 18:26
Политика
Госдеп обязал КНДР уничтожить полигон Тончханни
В Госдепе заявили, что КНДР обязана уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей Тончханни. Об этом 8 марта сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:59
Космос
Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара»
Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара».
Обновлено в 17:16
Общество
МВД составило перечень потенциально опасных пород собак
Обновлено в 11:29
Происшествия
Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав
Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Обновлено в 17:29
Политика
Тимошенко пригрозила привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью шеф-редактору Lb.ua Соне Кошкиной заявила, что в случае её победы на выборах действующий президент Украины Пётр Порошенко будет привлечён к уголовной ответственности.
Обновлено в 18:02
Политика
Глава МИД Австрии назвала Путина хорошим танцором
Обновлено в 17:20
Общество
Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
Происшествия
Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве
Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:49
Политика
Майкл Коэн подал в суд на компанию Trump Organization
Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на компанию президента Trump Organization. Об этом 7 марта сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Индийские Су-30 отразили удар пакистанских ракет
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске
Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Подмосковье убит хозяин частного дома
В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Энергетика
«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли
«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали в феврале
Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».
Обновлено вчера в 06:20
Музыка
Стало известно, кто представит Белоруссию на Евровидении-2019
Обновлено в 18:03
Авто
Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком
Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Политика
Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме
Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Общество
Госдума приняла закон о фейковых новостях
В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Каире на теплоходе произошел пожар
В столице Египта Каире загорелся теплоход, стоявший пришвартованным к набережной в районе Маади, сообщает местный портал «Масрави».
Обновлено в 18:09