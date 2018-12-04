Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.

Во МХАТе имени Горького сменилось руководство. Новым худруком назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Его заместителями по творческой и литературной части стали соответственно актер Сергей Пускепалис и писатель Захар Прилепин.

Со своим уставом: МХАТ имени Горького вступает в новую эпоху

Театры Театры В БДТ приезжает итальянский Театр Стабиле Неаполя

Театры Театры Новгородский театр «Малый» представит спектакль на «Золотой Маске» В 2014 году новгородский театр «Малый» уже представлял на «Золотой Маске» спектакль «Маленькие чувства», а в 2017 году постановка «Баллада о маленьком буксире» вошла в лонг-лист национального фестиваля.

Театры Театры Спектакль Брянского драмтеатра признали лучшим на конкурсе Минкультуры За основу инсценировки была положена одноактная пьеса Теннесси Уильямса «Говори со мной словно дождь».

Театры Театры Воронежский театр кукол показал «Городок в табакерке» Премьера спектакля «Городок в табакерке» состоялась в Воронежском государственном театре кукол «Шут» имени Вольховского в субботу, 1 декабря.

Театры Театры «Историю с метранпажем» покажут в библиотеке Герцена в Твери Показ спектакля по пьесе Александра Вампилова «История с метранпажем» состоится в библиотеке им. Герцена 9 декабря.

Театры Театры 5 декабря в МХТ дадут «ХХ век. Бал» Названием спектакль МХТ напоминает прославленный фильм Этторе Скола "Бал".

Театры Театры Молодежный театр «Спичка» переехал на новую творческую площадку

Театры Театры Кировчан приглашают записывать на видео чтение Чехова Все желающие могут прийти на экспериментальную сцену театра и прочитать вслух друг для друга повесть Чехова.

Театры Театры Адвокат Этуша сообщил, что он идет на поправку и готовится к спектаклю Постановка "Бенефис" должна состояться в театре имени Евгения Вахтангова 13 декабря Состояние здоровья 96-летнего народного артиста СССР Владимира Этуша улучшилось, он готовится к спектаклю "Бенефис" в театре имени Евгения Вахтангова.

Театры Театры Алла Семёнова: «Театр кукол „Гулливер“ знают по всему миру» Среди приглашенных гостей фестиваля оказалась заслуженная артистка России и актриса театра кукол «Гулливер» Алла Семёнова.

Театры Театры Самый талантливый директор костромского театра ушла в отставку Как узнал KOSTROMA.TODAY, свой пост покинула директор учреждения Людмила Шарова. Она работала в театре с 2003 года.

Театры Театры Юные артисты из Ярославского представят премьерный спектакль в ММКЦ Он состоится 7 декабря