Футбол

Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы СербииРБК 08:38

Футбольный клуб «Ахмат» убрал со своего домашнего стадиона в Грозном — «Ахмат Арены» — флаг Косово. Это произошло после жалобы посла Сербии в России Славенко Терзича, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора стадиона Магомеда Мацуева. Он пояснил, что флаг находился на стадионе несколько лет.
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