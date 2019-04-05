Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы СербииРБК 08:38

Футбольный клуб «Ахмат» убрал со своего домашнего стадиона в Грозном — «Ахмат Арены» — флаг Косово. Это произошло после жалобы посла Сербии в России Славенко Терзича, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора стадиона Магомеда Мацуева. Он пояснил, что флаг находился на стадионе несколько лет.

Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.

Происшествия Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео В Министерстве здравоохранения Московской области предположили, у женщины случился нервный срыв на фоне переутомления, а также пообещали разобраться с ситуацией.

Политика Опубликованы результаты анализов Порошенко на алкоголь и наркотики На детальный анализ волос уйдет еще две недели, в то время как данные еще одного анализа на алкоголь будут опубликованы уже сегодня.5 апреля кандидаты в президенты Украины, вышедшие во второй тур, сдали образцы крови, мочи и волосяного покрова с целью определить, употребляли ли они психоактивные вещества.

Шоу-бизнес Ольга Бузова наехала на дизайнера Беллу Потемкину за плагиат Ольга Бузова наехала на дизайнера Беллу Потемкину за плагиат Модельеру пришлось спешно оправдываться перед звездой в Instagram.

Общество В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.

Общество Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.

Экономика Госфонд Норвегии исключит из индекса облигации развивающихся стран Норвежский государственный пенсионный фонд принял решение исключить из индекса своего глобального подразделения облигации государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний.

Шоу-бизнес Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.

Происшествия В Петербурге украли пушку 1940 года По данным полиции, неизвестный выкрал пушку 1940 года выпуска из арендуемого ангара.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Общество ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.

Происшествия Арестован шестой фигурант дела Абызова Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.

Происшествия В Ижевске обнаружили десятки выброшенных на дорогу медкарт В Ижевске обнаружили десятки выброшенных на дорогу медицинских документов.

Авто Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.

Общество Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.

Единоборства Кокляев пообещал положить Емельяненко с одного удара В свою очередь Кокляев опубликовал ответное видео с тренажером-грушей, показывающим силу удару.

Армия и оружие В Ливии остановили наступление Хафтара В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

Авто Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.

Происшествия В Тверском суде Москвы произошла массовая драка В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.

Политика ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.

Политика Трамп пригрозил Мексике штрафом в $500 млрд за наркотрафик в США Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность штрафа для Мексики в размере $500 млрд за наркотрафик в США.

Шоу-бизнес Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» замучили в больнице Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.