Футбол
Со счетом 3:1 волгоградский «Ротор» обыграл «Нижний Новгород»МТВ онлайн 14:17
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Милан — Лацио 1:0
Обновлено в 16:25
Космос
В Израиле решили отправить на Луну второй космический аппарат
Обновлено в 14:27
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели
«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Футбол
Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после поражения от "Оренбурга" (2:3) отметил, что со стороны судьи в эпизоде с удалением не было предвзятости, а была ошибка.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева посвятила трогательный пост своим поклонникам
Певица недавно опубликовала в Instagram фото малыша, а сейчас посвятила всем трогательный пост.
Обновлено в 12:54
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено в 12:54
Авто
В Сети появились фото праворульной Lada 4x4
Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
Обновлено в 02:51
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Культура
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено в 15:07
Политика
Акционеры Facebook требуют свержения Цукерберга
Группа акционеров компании Facebook потребовала рассмотреть вопрос о лишении основателя социальной сети Марка Цукерберга привилегий и отстранении с поста гендиректора.
Обновлено в 17:34
Политика
Саудовская Аравия выразила поддержку военному совету Судана
Саудовская Аравия поддерживает действия переходного военного совета Судана и готова предоставить стране необходимую гуманитарную помощь.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Спорт
Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ
Обновлено в 05:38
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Здоровье
Врачи назвали 9 схожих с аутизмом состояний ребенка
Группа врачей из США после проведения исследования назвала 9 состояний ребенка, которые схожи с признаками аутизма.
Обновлено в 11:04
Хоккей
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира
Обновлено в 15:37
Политика
Bloomberg узнал об условиях содержания Ассанжа в британской тюрьме
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в британскую тюрьму Белмарш, в которой содержат подозреваемых в терроризме.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Путешествия
В Японии изучат возможности туризма по Транссибу
Обновлено в 13:43