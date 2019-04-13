Футбол

Со счетом 3:1 волгоградский «Ротор» обыграл «Нижний Новгород»МТВ онлайн 14:17

Следующий матч «Ротор» проведет в субботу, 20 апреля.
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Уверенная победа над «Нижним Новгородом» обеспечила «Ротору» 9 место ФНЛ

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Пятая победа волгоградского «Ротора» подряд: как это было

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ФНЛ. Питерский арбитр будет работать на матче «Ротора»

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ФК «НН» уступил «Ротору» в домашнем матче

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Победный «дубль»: волгоградский «Ротор» на выезде обыграл «Нижний Новгород»

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ННТВ11 апреля в 05:04
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В Сети появились фото праворульной Lada 4x4

Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
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Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
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