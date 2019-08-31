Ходят слухи, что участие в выборах для Владимира Бортко — способ подготовиться к съемкам политического фильма. Для того, чтобы получилась достоверная кинолента, Бортко хотел лично пройти все этапы предвыборной гонки.

с чего всё началось

Сегодня закончилась моя политическая жизнь. Все. Конец. Со мной все закончено, я политический труп. Я выступаю в последний раз как политическое лицо.

Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, подавший в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора города, заявил о завершении своей политический карьеры и назвал себя «политическим трупом».

Снявшийся с выборов Бортко назвал себя «политическим трупом»

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