Политика

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Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, подавший в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора города, заявил о завершении своей политический карьеры и назвал себя «политическим трупом».
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Владимир Бортко
Сегодня закончилась моя политическая жизнь. Все. Конец. Со мной все закончено, я политический труп. Я выступаю в последний раз как политическое лицо.
— Владимир Бортко, российский политикРосбалт 04:52
с чего всё началось

Пресс-конференция Бортко показала, что он существует в параллельной реальности

Ходят слухи, что участие в выборах для Владимира Бортко — способ подготовиться к съемкам политического фильма. Для того, чтобы получилась достоверная кинолента, Бортко хотел лично пройти все этапы предвыборной гонки.
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Российский политический деятель, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер. С 1988 по 1990 год Председатель правления Ленинградского отделения Союза кинематографистов СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР за телефильм «Собачье сердце». Депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов от КПРФ, заместитель и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины.
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