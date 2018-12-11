Украинский десантник, который сфотографировался с шевроном танковой дивизии СС "Мертвая голова" на форме, заявил о том, что не догадывался о значении данной эмблемы и считал ее разновидностью пиратского флага, обращение военнослужащего было опубликовано в Facebook командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме

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