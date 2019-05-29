Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в КосовоГазета.Ru 07:52

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он планирует возбудить дело против россиянина.
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Прокуратура Косова потребует возбуждения дела против российского дипломата

ТАСС07:36

Посольство России осудило намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

РИА Новости12:51

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

RT на русском09:41

Власти Косово, по некоторым данным, будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН

Эхо Москвы11:19

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Газета.Ru12:04

Власти Косово решили добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН

Московский Комсомолец06:52

Власти Косова будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН

Говорит Москва06:57
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Кино

«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

Обновлено в 03:25
Баскетбол

«Химки» вышли в финал Единой лиги

Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Политика

Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина

Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить воды для снижения риска деменции

Медики из Великобритании рассказали, сколько необходимо пить воды ежедневно, чтобы минимизировать развитие деменции.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей

Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы

Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Происшествия

На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП

Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Власти Турции освободили осужденного сотрудника НАСА

Власти Турции освободили ранее осужденного сотрудника НАСА Серкана Гёльге, 29 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Финансы

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:39
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Общество

В Санкт-Петербурге закрылся суши-бар с непристойным названием

Обновлено в 09:39
Происшествия

В Новороссийске у мемориала «Малая земля» прошла «кровавая» фотосессия

Мемориал «Малая земля» находится в пяти километрах к югу от центра Новороссийска, в поселке Мысхако.
Обновлено в 09:49
Космос

Создан космический скафандр с информационным дисплеем на шлеме

Компания Hypergiant Industries создала шлем для космического скафандра, который может отображать на цифровом дисплее информацию о жизненных показателях космонавта, миссии и другие данные.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Наука

Рост биомассы хвойного леса отследили по свечению хлорофилла

Ученые использовали слабую флуоресценцию фотосинтезирующего пигмента растений хлорофилла для определения прироста массы хвойного леса, который трудно определить другими методами.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Опубликован текст законопроекта об импичменте президента Украины

Текст законопроекта об импичменте президента Украины, который в среду глава государства Владимир Зеленский внес для рассмотрения в парламент, опубликован на сайте Верховной рады.
Обновлено в 16:45
Здоровье

Врач предостерёг пожилых мужчин от похудения

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев не рекомендует заниматься похудением людям после 60 лет.
Обновлено в 08:08
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии

Обновлено в 12:52
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся военный корабль

Серьезный пожар возник на территории украинского судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском», ранее которым руководил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 06:28
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