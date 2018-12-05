Футбол

Снова ничья: матч «Ростов» — «Краснодар» завершился со счетом 2:2
161.ru
вчера в 13:57

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
На 40-й минуте игрок донского клуба Дмитрий Скопинцев прорвался к воротам хозяев и забил гол. Первый тайм завершился со счетом 2:1.Во втором тайме «Ростов» начал давить соперника.
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