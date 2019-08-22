В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Текст обращения в адрес министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает. Посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу. Порядка 15 тысяч на подростка. Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей, особенно тех, кто несет эту ношу только на своих плечах.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей, сообщает РТ. Обращение направлено в адрес министра финансов Антона Силуанова. Льготное налогообложение, согласно предложению, должно распространяться по основному месту работы.

В Госдуме для многодетных матерей предложили снизить подоходный налог

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