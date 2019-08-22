Общество
В Госдуме для многодетных матерей предложили снизить подоходный налогТагилСити.ру вчера в 04:48
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей, сообщает РТ. Обращение направлено в адрес министра финансов Антона Силуанова. Льготное налогообложение, согласно предложению, должно распространяться по основному месту работы.
Читать в источнике
Оценить
На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает. Посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу. Порядка 15 тысяч на подростка. Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей, особенно тех, кто несет эту ношу только на своих плечах.
— Виктор Зубарев, российский политикАМИТЕЛ вчера в 08:29
с чего всё началось
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Текст обращения в адрес министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.RT на русском21 августа в 23:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Снижению НДФЛ многодетным матерям Минфин предложит альтернативу по соцвычетам
Экономика сегоднявчера в 05:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Консультации о формировании правительства Италии пройдут 27 августа
Президент Италии Серджо Маттарелла дал политическим партиям несколько дней, чтобы согласовать создание парламентского большинства для формирования правительства.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид
Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено вчера в 02:37
Политика
Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков
Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета
Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Гаджеты
Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото
22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине «скорой»
В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.
Обновлено вчера в 20:52
Авто
СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Расстрелявшего жену челябинского депутата арестовали
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В МИД Канады заявили о возврате РФ в G8 только после «ухода из Крыма»
Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Россия может присоединиться к G7 только после «ухода из Крыма».
Обновлено вчера в 14:58
Гаджеты
Россияне массово потеряли интерес к планшетам
Россияне потеряли интерес к планшетам.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В камчатском Елизово охотоведы ищут медвежью семью
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России
Как рассказали RT в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, наиболее негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин оказывают сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик и другие профессии) и вибрации (водитель, гравёр, дорожник, клепальщик, шлифовальщик).
Обновлено вчера в 23:13
Культура
Продаем лицо звезды. Как двойники используют «похожесть» на знаменитостей
В августе в Британии приговорили к девяти месяца тюрьмы мужчину как две капли воды похожего на звезду сериала "Друзья" Дэвид Швиммера.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Недвижимость
Эксперты рассказали о росте числа молодых ипотечников
Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
Лоза опубликовала на своей странице в соцсети фото, сделанное, судя по всему, сразу после бракосочетания.
Обновлено вчера в 20:00