В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Текст обращения в адрес министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает. Посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу. Порядка 15 тысяч на подростка. Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей, особенно тех, кто несет эту ношу только на своих плечах.

Увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог с 13 до 4% предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает RT. Он направил свою инициативу министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову.

Снизить подоходный налог для многодетных матерей предложили в Госдуме

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