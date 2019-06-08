Снизилась смертность трудоспособных россиянВести.Ru 06:43

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

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Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ. С 2012 года смертность сократилась на 18 процентов. Одновременно с этим сократилось и потребление алкоголя.

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