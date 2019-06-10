Финансы

Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБГазета.Ru 18:42

"В период до 2021 года прогнозируется дальнейшее снижение умеренного уровня бедности", - говорится в сообщении. Как отмечается, в ВБ также заявили, что в России "социальная уязвимость" находится на высоком уровне.
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Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ

Газета.Ru18:42

Всемирный банк подготовил «Доклад об экономике России»

Взгляд.ру18:33

России предрекли снижение бедности

Lenta.ru17:58
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