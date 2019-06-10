Финансы
Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБГазета.Ru 18:42
"В период до 2021 года прогнозируется дальнейшее снижение умеренного уровня бедности", - говорится в сообщении. Как отмечается, в ВБ также заявили, что в России "социальная уязвимость" находится на высоком уровне.
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