Экономика
Снижение тарифов позволит петербуржцам сэкономить почти 3 млрд рублейЭкономика сегодня вчера в 07:51
Снижение тарифов в Петербурге на услуги ЖКХ позволит горожанам сэкономить за год 2 млрд 940 млн рублей, рассказал вице-губернатор Максим Шаскольский. Вместо прогнозируемого ранее роста коммунальных платежей в 4,3% горожане получат возможность платить меньше.
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Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях.
— Александр Беглов, российский политикНевские Новости вчера в 03:19
с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора указал на то, что благодаря заморозке и даже снижению некоторых тарифов жители Петербурга уже за второе полугодие 2019 года смогут сэкономить порядка 1,5 миллиарда рублей.Невские Новостивчера в 03:19
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Владислав Воронков: к системе тарифообразования есть серьезные вопросы
Петербургский дневниквчера в 11:04
Александр Беглов поручил рассказать петербуржцам правду о тарифах
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 04:10
Петербуржцы сэкономят почти 3 млрд рублей на оплате за горячее водоснабжение и отопление
Невские Новостивчера в 07:53
«Бесхозяйственность должна уйти». Петербуржцам расскажут о замедлении роста тарифов в квитанциях
Фонтанка.Рувчера в 03:30
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Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьную программу
Выяснилось, что подростки, увлекающиеся музыкой с ранних лет, лучше усваивают школьные программы.
Обновлено вчера в 00:39
Политика
Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял "доверие Киева" из-за возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ
Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено вчера в 10:50
Энергетика
Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено вчера в 06:27
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено вчера в 05:15
Транспорт
«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в шесть городов в 2020 году
«Аэрофлот» планирует с 2020 года открыть рейсы из Красноярска в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
На улицах Арыси в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов
В понедельник на складе Вооружённых сил Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, оно повлекло взрыв боеприпасов.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Три дела возбуждено из-за мошенничества с жильем в Новокузнецке
СКР по Кемеровской области возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Стала известна цена нового Changan CS35 для рынка России
Обновлено в 00:32
Энергетика
В Башкирии снова подорожал бензин
Как сообщил UFA.AIF.RU сотрудник заправки, литр бензина марки АИ-92 подорожал на 25 копеек и теперь стоит 41,40 руб. Atum-92 стал дороже на 15 копеек — 42 руб за литр.
Обновлено в 00:21
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Природный пожар произошел в поселке Терехово на западе Москвы
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Мировой суд Перми не нашел гендерной дискриминации в гимназии № 4
Обновлено вчера в 08:35
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Здоровье
Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России
Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей
Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен
Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Племянница Скрипаля уверена в инсценировке отравления в Великобритании
Целью сделки могло быть то, что Скрипаль и его дочь Юлия могли за вознаграждение или добровольно участвовать в инсценировке отравления неизвестным химическим веществом.
Обновлено в 00:32
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц
Обновлено вчера в 21:54