Снижение тарифов позволит петербуржцам сэкономить почти 3 млрд рублейЭкономика сегодня вчера в 07:51

Временно исполняющий обязанности губернатора указал на то, что благодаря заморозке и даже снижению некоторых тарифов жители Петербурга уже за второе полугодие 2019 года смогут сэкономить порядка 1,5 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях.

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