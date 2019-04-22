Энергетика

Снижение стоимости газа для населения согласовали на УкраинеИзвестия 16:34

Украинское правительство согласовало с «Нафтогазом» снижение тарифов на бытовой газ c 1 мая 2019 года. Цены были согласованы на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы правления «Нафтогазом» Андрея Коболева, передает «Газета.ру».
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Власти Украины пообещали снизить цену на бытовой газ

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Газета.Ru14:16

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

ТАСС13:11

Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине

Известия16:34
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В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

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Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
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Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Обновлено в 18:31
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Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую

Обновлено в 18:47
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
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Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении

В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.
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В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
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Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
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