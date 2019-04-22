Снижение стоимости газа для населения согласовали на УкраинеИзвестия 16:34

Украинское правительство согласовало с «Нафтогазом» снижение тарифов на бытовой газ c 1 мая 2019 года. Цены были согласованы на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы правления «Нафтогазом» Андрея Коболева, передает «Газета.ру».

Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине

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