Экономика
Снижение ставки усилит раскол в рядах комитета ФРСProfinance.ru 07:23
Велика вероятность, что один, двое или даже трое членов FOMC выразят несогласие со снижением ставки ФРС на этой неделе, что усложнит задачу рынков в определении дальнейшего вектора монетарной политики Центробанка Ожидается, что в эту среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США проголосует за снижение ключевой ставки на четверть процента.
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