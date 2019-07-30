Экономика

Снижение ставки усилит раскол в рядах комитета ФРСProfinance.ru 07:23

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Велика вероятность, что один, двое или даже трое членов FOMC выразят несогласие со снижением ставки ФРС на этой неделе, что усложнит задачу рынков в определении дальнейшего вектора монетарной политики Центробанка Ожидается, что в эту среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США проголосует за снижение ключевой ставки на четверть процента.
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Снижение ставки усилит раскол в рядах комитета ФРС

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