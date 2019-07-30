Экономика

Снижение ставки усилит раскол в рядах комитета ФРСProfinance.ru 07:23

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Велика вероятность, что один, двое или даже трое членов FOMC выразят несогласие со снижением ставки ФРС на этой неделе, что усложнит задачу рынков в определении дальнейшего вектора монетарной политики Центробанка Ожидается, что в эту среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США проголосует за снижение ключевой ставки на четверть процента.
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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