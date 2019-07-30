Экономика

Снижение ставки усилит раскол в рядах комитета ФРСProfinance.ru 07:23

Велика вероятность, что один, двое или даже трое членов FOMC выразят несогласие со снижением ставки ФРС на этой неделе, что усложнит задачу рынков в определении дальнейшего вектора монетарной политики Центробанка Ожидается, что в эту среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США проголосует за снижение ключевой ставки на четверть процента.
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Статистика может стать ключевым аргументом ФРС в пользу снижения ставки

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У ФРС почти нет выбора, чтобы не разочаровать рынки

ПРАЙМ06:28

Снижение ставки усилит раскол в рядах комитета ФРС

Profinance.ru07:23
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Армия Сирии отбила у боевиков стратегические высоты на севере Хамы

Вооруженные силы и ополченцы ведут борьбу с террористами из группировок «Джебхат ан- Нусра» (запрещена в России) и «Джейш аль-Изза», которые обосновались в провинции Хама.
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В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу

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Годовой темп прироста ВВП РФ во II квартале составил 0, 5-1 %, в III квартале ускорится до 0, 8-1, 3 %, сообщается в материалах Банка России.
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Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
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Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистов

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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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