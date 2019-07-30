Экономика

Аналитики спрогнозировали снижение ФРС ставки впервые за 11 летИнтерфакс 22:19

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Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку впервые с 2008 года по итогам июльского заседания, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка.
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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