Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ФРС ставки впервые за 11 летИнтерфакс 22:19
Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку впервые с 2008 года по итогам июльского заседания, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка.
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Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено в 21:22
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено в 22:32
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Общество
В Белогорск ночью пришла большая вода
Обновлено в 20:17
Общество
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
В Москву может прийти дым от сибирских лесных пожаров.
Обновлено в 21:43
Происшествия
В Белоруссии второй раз за год вынесли смертный приговор
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Володина рассказала, каким будет август для разных знаков Зодиака
Известный астролог Василиса Володина составила астрологический прогноз на август для знаков Зодиака.
Обновлено в 22:45
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл
Принц признал, что всегда надеялся завести ребенка в интервью British Vogue.
Обновлено в 20:25
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Культура
В провинции Хайнань начался показ фильмов кинематографистов Италии
На острове Хайнань начался показ фильмов в рамках программы "Лето Италии".
Обновлено в 23:03
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Общество
В Сочи появились крупные летающие тараканы
Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
Обновлено в 11:10
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Экономика
Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы
В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено в 23:09
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан
На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа
Предыдущий запуск состоялся 25 июля: после отказа США и Республики Корея отменить совместные учения КНДР запустила две управляемые ракеты малой дальности.
Обновлено в 21:17
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Политика
Радикалы напали на сотрудников киевского агентства «Укринформ»
Радикалы сорвали пресс-конференцию в киевском информагентстве «Укринформ» и напали на его сотрудников, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Обновлено в 13:14