Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку впервые с 2008 года по итогам июльского заседания, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка.

Аналитики спрогнозировали снижение ФРС ставки впервые за 11 лет

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