Экономика
Процентный запас: почему ФРС не стоит поддаваться давлению ТрампаРБК 00:49
Накануне намеченного на 30–31 июля заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США игроки активно обсуждают возможность первого за десять лет снижения ставки ведущего мирового регулятора. ФРС оказалась в сложном положении.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн
По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
Обновлено в 09:07
Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
ZOTAC оснастила компьютер MEK Mini ускорителем GeForce Super
Обновлено в 07:19
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено в 06:45
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Убийцам астраханских полицейских вынесен приговор
Обновлено в 07:05
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Технологии
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Экономика
«Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей
За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева обратилась к Ирине Винер в день ее рождения
С днем рождения наставницу, воспитавшую целую плеяду олимпийских чемпионок, поздравила Ляйсан Утяшева, которая занималась под руководством Винер с 2002 года.
Обновлено в 10:44
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
"30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:47
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Футбол
В Англии введут временные удаления футболистов
Футбольная ассоциация Англии (FA) введет временное удаление игроков с поля. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации 30 июля.
Обновлено в 09:45
Политика
Депутат Рады: Украина уйдет с молотка
«Новая Рада будет заниматься продолжением бездумной внутренней и внешней политики предыдущих пяти лет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, комментируя заявление представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что при новом составе Рады «страну можно будет потерять за три года».
Обновлено в 06:16
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Роман Леди Гаги и Брэдли Купера не подтвердился
Слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера, особенно взволновавшие российских пользователей Instagram, не подтвердились, сообщает Hello.
Обновлено в 10:47