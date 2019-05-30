Финансы
Снижение квартальной прибыли ВТБ не подрывает прогноз по годуПРАЙМ 07:10
Чистая прибыль второго по активам банка — ВТБ — в январе-марте текущего года снизилась на 16,2%, до 46,5 млрд рублей. Кредиты бизнесу сократились на 3,7%, населению – выросли на 5,9%, следует из отчетности ВТБ по МСФО, опубликованной в четверг. Расходы на резервы снизились на 26,6%.
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Обновлено вчера в 08:31
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
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Сообщается также, что сирийская армия, остановив наземные силы, продолжает атаки на позиции боевиков, находящихся на территориях провинций Хама и Идлиб.
Обновлено в 09:26
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СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
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Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
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Обновлено в 02:27
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Обновлено в 09:43
Происшествия
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Обновлено в 06:28