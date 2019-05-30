Снижение квартальной прибыли ВТБ не подрывает прогноз по годуПРАЙМ 07:10

Чистая прибыль второго по активам банка — ВТБ — в январе-марте текущего года снизилась на 16,2%, до 46,5 млрд рублей. Кредиты бизнесу сократились на 3,7%, населению – выросли на 5,9%, следует из отчетности ВТБ по МСФО, опубликованной в четверг. Расходы на резервы снизились на 26,6%.

Снижение квартальной прибыли ВТБ не подрывает прогноз по году

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