Энергетика
Снижение цен на нефть днем замедлилось после спада более чем на 2%ПРАЙМ вчера в 07:44
Мировые цены на нефть днем отыграли часть потерь после падения более чем на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Музыка
Состоялся гала-концерт хоровой программы Пасхального фестиваля
Обновлено в 03:26
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера
Российская актриса покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока, заявив в своем инстаграме о "свинстве" со стороны режиссера-постановщика Антона Яковлева.
Обновлено в 18:15
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В Тибете нашли останки денисовского человека, жившего более 160 тысяч лет назад.
Обновлено 05 мая в 00:29
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы
"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Общество
Главный редактор WikiLeaks посетил находящегося в тюрьме Ассанжа
Главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон и американская актриса Памела Андерсон посетили Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш.
Обновлено в 10:11
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено в 06:10
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ
Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
В соцсетях появилось новое видео спасения людей из горящего самолета
В соцсетях появилось новое видео с места аварийной посадки самолета "Суперджет 100" в московском аэропорту.
Обновлено в 06:17
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Авто
Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России
Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства" Документ предполагает создание межведомственной рабочей группы по усилению обороноспособности страны "в условиях продолжающейся агрессии" со стороны России.
Обновлено в 17:54
Здоровье
Эксперты предрекли самую тяжелую сезонную аллергию за последние 45 лет
Проявляется аллергия в виде кашля и насморка. Многие не обращают внимания на эти реакции, однако это может быть опасно.
Обновлено в 13:20