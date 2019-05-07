Энергетика

Снижение цен на нефть днем замедлилось после спада более чем на 2%ПРАЙМ вчера в 07:44

Мировые цены на нефть днем отыграли часть потерь после падения более чем на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть растут

RT на русском01:13

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель

Росбалт08:15

Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения поставок сырья из Саудовской Аравии в Азию

ПРАЙМ07:01

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьё

News.ru02:30

Нефть Brent завершила торги ниже $70 за баррель

REGNUM16:03

Стоимость нефти Brent увеличилась до $71,31 за баррель

Московский Комсомолец01:29

Негатив на азиатских рынках и в нефти заставят рынок открыться в «красном»

SIA.ruвчера в 02:43
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Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Шереметьево раскрыло причины возвращения SSJ-100 в аэропорт

Обновлено в 15:12
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Музыка

Состоялся гала-концерт хоровой программы Пасхального фестиваля

Обновлено в 03:26
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Российская актриса покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока, заявив в своем инстаграме о "свинстве" со стороны режиссера-постановщика Антона Яковлева.
Обновлено в 18:15
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В Тибете нашли останки денисовского человека, жившего более 160 тысяч лет назад.
Обновлено 05 мая в 00:29
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Общество

Главный редактор WikiLeaks посетил находящегося в тюрьме Ассанжа

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон и американская актриса Памела Андерсон посетили Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш.
Обновлено в 10:11
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено в 06:10
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Политика

На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ

Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия

В соцсетях появилось новое видео спасения людей из горящего самолета

В соцсетях появилось новое видео с места аварийной посадки самолета "Суперджет 100" в московском аэропорту.
Обновлено в 06:17
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Авто

Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России

Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Обновлено в 17:18
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства" Документ предполагает создание межведомственной рабочей группы по усилению обороноспособности страны "в условиях продолжающейся агрессии" со стороны России.
Обновлено в 17:54
Здоровье

Эксперты предрекли самую тяжелую сезонную аллергию за последние 45 лет

Проявляется аллергия в виде кашля и насморка. Многие не обращают внимания на эти реакции, однако это может быть опасно.
Обновлено в 13:20
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