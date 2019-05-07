Снижение цен на нефть днем замедлилось после спада более чем на 2%ПРАЙМ вчера в 07:44

Мировые цены на нефть днем отыграли часть потерь после падения более чем на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

Снижение цен на нефть днем замедлилось после спада более чем на 2%

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